Berfu Yenenler'den kendisini hedef gösteren Akit'e tepki

11 Eylül 2021 Cumartesi, 14:54

Miss Turkey 2021 yarışmasında Dilara Korkmaz'ın tacı taktığı gecede, sunuculuk görevini üstlenen Eser ve Berfu Yenenler arasında geçen diyalog dikkat çekmişti.





Berfu Yenenler, esprili bir dil ile eşine, “Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz olur” demişti.

Sosyal medyada tartışmaya neden olan dialog hakkında Berfu Yenenler, “Bu şakayı bir erkek yapsa büyütülmezdi” diyerek tepki göstermişti.

KOLLARINI VE BOYNUNU BUZLADI

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi ise Berfu Yenenler haberini “Ar damarı çatlamış” başlığıyla vererek haber görselinde Berfu Yenenler’in kollarını ve boynunu buzladı.

Berfu Yenenler ise haberi sosyal medya hesabından paylaşarak şu sözlerle tepki gösterdi;

“Ya hadi her şeyi geçtim de boyun, omuz ve kol bölgem neden sansürlü arkadaşlar”