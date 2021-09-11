Berfu Yenenler'den kendisini hedef gösteren Akit'e tepki
Geçtiğimiz günlerde eşi Eser Yenenler ile Miss Turkey yarışmasını sunan Berfu Yenenler, yaptığı espri ile sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Berfu Yenenler ise kendisini hedef alan ve sansürleyen Yeni Akit gazetesine sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Miss Turkey 2021 yarışmasında Dilara Korkmaz'ın tacı taktığı gecede, sunuculuk görevini üstlenen Eser ve Berfu Yenenler arasında geçen diyalog dikkat çekmişti.
Berfu Yenenler, esprili bir dil ile eşine, “Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz olur” demişti.
Sosyal medyada tartışmaya neden olan dialog hakkında Berfu Yenenler, “Bu şakayı bir erkek yapsa büyütülmezdi” diyerek tepki göstermişti.
KOLLARINI VE BOYNUNU BUZLADI
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi ise Berfu Yenenler haberini “Ar damarı çatlamış” başlığıyla vererek haber görselinde Berfu Yenenler’in kollarını ve boynunu buzladı.
Berfu Yenenler ise haberi sosyal medya hesabından paylaşarak şu sözlerle tepki gösterdi;
“Ya hadi her şeyi geçtim de boyun, omuz ve kol bölgem neden sansürlü arkadaşlar”
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
- Prof. Dr. Azap'tan önemli uyarı: En az 1 yıl kaybettirir
En Çok Okunan Haberler
- iPhone 13'ün Türkiye fiyatları ortaya çıktı
- CHP'li Öztunç, Erdoğan'ın miting fotoğrafını paylaştı
- Canlı yayında gergin anlar
- İnce'nin WhatsApp mesajı partiyi karıştırdı
- Kulislerde ‘Millet İttifakı dağılıyor mu’ sorusu
- Fethullahçılar gitti Menzilciler geldi
- Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması
- Arınç'tan Kültür Bakanlığı'na 'Yılmaz Güney' tepkisi
- Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan'ın sözlerine sert yanıt
- Kestiği ağacın altında kaldı, yaşamını yitirdi