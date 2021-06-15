Bergüzar Korel bebeğinin cinsiyetini açıkladı

15 Haziran 2021 Salı, 13:36

Geçen yıl mart ayında ikinci çocuğu Han'ı kucağına alan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor. Korel, son olarak bebeğinin cinsiyetini, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

'ÇOK İSTEDİM'

Bu kez bir kız annesi olacağını açıklayan Korel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Allah biliyor çok istedim.. Ailemiz,en yakınlarımız,can dostlarımız.. Herkes.. Büyük bir ailemiz olsun,sağlıklı mutlu evlatlarımız olsun.. E biri de kız olsun. Ne kadar çok istediysek Han’ımız daha yaşını doldurmadan kız evladımızın mutluluğu heyecanı hepimizi sardı.. Canım Hatice’m toplamış tüm arkadaşlarımızı bir kaç hafta önce bana böyle bir sürpriz yaptı.. Hepsi benden heyecanlı.. Sözleştik, Sağlıkla,mutlulukla ilerleyen günlerde tüm erkek anneleri olarak içimizde kalan tüm simleri,balonları,tülleri birbirinize dolayıp eğleneceğiz allah nasip ederse.. Bu mutluluğumuzu sizinle de paylaşmak istedim.. Mutlu günlerinizde kalbi hep sizinle atan güzel insanlar hiç eksilmesin hayatınızdan. Sevgiyle."

2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, ilk çocukları Ali'yi 2010'da kucaklarına almıştı. Korel ve Ergenç, geçtiğimiz yıl mart ayında çocukları Han'ın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne-baba olmuştu.

