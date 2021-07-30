Berkan Kutlu: "Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapacağım"
Galatasaray'ın Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı kulüp için elinden geleni yapacağını söyledi.
GS TV'ye açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Uzun bir süreç oldu ama buradayım. Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapacağım. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderen Berkan Kutlu, "Onları sabırsızlıkla stadımızda bekliyoruz. Pandemi sürecinde statlar boştu. Şimdi onları bekliyoruz. İnşallah Galatasaray için elimden gelen her şeyi vereceğim." dedi.
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