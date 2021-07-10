Beş gün boyunca Ankara girişinde bekletilen madenciler dönüş yolunda kaza yaptı
15 yıldır ödenmeyen hakları için mücadele eden madencilerin Soma’ya dönerken geçirdikleri kazada Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile madenci Ali Faik İlter yaşamını yitirdi.
Yaklaşık 15 yıldır ödenmeyen haklarını alabilmek için Ankara’ya gelen ancak kente sokulmayan Soma Uyar Madencilik işçileri beşinci günün sonunda Soma’ya dönerken trafik kazası geçirdi. Takla atan araçta Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile madenci Ali Faik İlter yaşımını yitirdi. İlter, 2002’de daha 6 yaşındayken madenci babasını da “iş cinayetinde” kaybetmişti.
Çetin ve İlter, kente sokulmayan madencilerin Ankara girişindeki bekleyişleri sırasında sık sık yaptıkları açıklamalar ile haklarının verilmesini istemişlerdi. İlter, 16 kez Ankara’ya geldiklerini, kendilerine defalarca söz verildiğini ancak tutulmadığını dile getirmişti. Emeklerinin karşılığını almak istediklerini belirten İlter, 2002’de kaybettiği babasının tazminat hakkını alamadığını, babasının işçi arkadaşları ile tazminat hakkını aradığını söylemişti. İlter, asla vazgeçmeyeceklerini, bir adım dahi geri adım atmayacaklarını dile getirmişti.
İlter’in cenazesi dün memleketi Soma’da toprağa verildi.Cenaze törenine katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu aileye taziyede bulundu.
Bakırlıoğlu, “Bu ölümün sorumluları, işçilerin tazminatlarını ödemeyen işverenler, onlara kol kanat geren siyasi iktidar ve kafasını kuma gömen TKİ yöneticileridir” dedi.
‘BİRAZ UTANIN’
Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Ankara’ya girişleri engellenen Somalı madencilerden Ali Faik İlter ile Birleşik Maden-İş Genel Başkanı Tahir Çetin trafik kazasında hayatını kaybetti. İktidar Soma’yı toplu mezarlığa çevirdi! Artık biraz utanın, biraz vicdanınız sızlasın, Soma’ya eziyet etmeyi bırakın” dedi.
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