Beş yılı çalınan Hüseyin Gölpınar: Şimdi sadece Akp’liler..

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 02:00

22 Kasım 2016’da yayımlanan KHK ile kamu görevinden bir gerekçe gösterilmeden ihraç edilen eski KESK Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Hüseyin Gölpınar, bu süreçte yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’na bağlı Dışkapı Vergi Dairesi’nde çalıştığını ve 24 yıl 3 aylık çalışan olduğunu söyleyen Gölpınar, “Hakkımda idari ya da adli bir soruşturma söz konusu değildi” dedi.





15 Temmuz’dan önce çalıştığı kurumda FETÖ’cü grup müdürü ve vergi dairesi başkanları olduğunu, çalışanların FETÖ’nün kapatılan Zaman gazetesine abone yapıldığını ve gazetenin dağıtıldığını öne süren Gölpınar, “O dönem buna karşı çıktık ve basın toplantısı da düzenledik. Bunu yapanların hepsi şu anda Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nda grup müdürleri, vergi dairesi başkanları” dedi. Kurumda yaşadığı bir tartışma sonrası hakkında açılan bir soruşturmada görevlendirilen muhakkikin (inceleme yapmak üzere görevlendirilen kişi) de 16 Temmuz’da darbede aktif rol aldığı gerekçesiyle tutuklandığını söyleyen Gölpınar, “O gün Zaman gazetesine abone edenler, şimdi AKP’li oldular. O dönem hem AKP’li hem Fethullahçılardı , şimdi sadece AKP’liler” diye konuştu. Gölpınar, o dönem dairelere yazı gönderildiğini ve “Dairenizde Fethullahçılar, sol örgütlere mensup kişiler, ihraç edilmesini istediğiniz personel var mı” diye sorulduğunu da iddia etti.

KOMİSYON 4.5 YIL OYALADI

İhraç edildiği dönemde başbakanlığa ve çalıştığı kuruma itirazda bulunduğunu, hakkındaki ihraç kararının gerekçesini öğrenmek istediğini kaydeden Gölpınar, dava açarak mahkeme süreci başlattığını da aktardı. Daha sonra oluşturulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na işaret eden Gölpınar, “Dava açanların davaları, komisyona yönlendirildi. Böylece benim davam da komisyona yönlendirildi. OHAL Komisyonu bir karar mercii , mahkeme değil. İktidarın, oyalama taktiğiydi. Dosyam, yaklaşık 4.5 yıl OHAL Komisyonu’nda bekletildi” ifadelerini kullandı. Gölpınar, 23 Haziran’da başvurusunun reddedildiğini ve kararın kendisine kısa süre önce tebliğ edildiğini aktararak “Bizim açımızdan hukuksal süreç yeni başlamış oluyor. Beş yılımızı böyle çalmış oldular” dedi. ‘İŞYERİNİN KANAATİ! ’

Komisyona, görev yaptığı kurum tarafından “PKK/KCK terör örgütüne müzahir (arka çıkan) faaliyetlerde bulunduğu” şeklinde bildirim yapıldığını ve bu bildirimin temel alınması ile itirazının reddedildiğini kaydeden Gölpınar, “Komisyonun gerekçesinde somut delil yok. Başvurum, işyerinin kanaatidir temelinde bir yargıya varılarak reddedilmiş. Örgüte iltisakla itham ediliyorum. Böyleyse hakkımda adli, idari soruşturma yapmaları gerekiyordu. 4.5 yılda gerekçe açıklanmamıştı. Komisyon kararı ile 4.5 yıl sonra gerekçesini ilk kez öğrendim. Karara karşı dava açacağım. Davam sonuçlandığında, görev yapmış olduğum yerdeki grup ve daire başkanları hakkında da tazminat davası açacağım” ifadelerini kullandı. AKP FIRSAT BİLDİ

Üye olduğu Büro Emekçileri Sendikası’ndan (BES) 438 kişinin ihraç edildiğini, bunların 136’sının iade edildiğini söyleyen ve “İhraç edilen KESK’li sayısı ise 4 bin 272. Şu ana kadar 2 bin kişinin dosyası incelenmiş oldu. 800’ü kabul edildi, 1200’ü reddedildi” diyen Gölpınar, komisyonda henüz karara bağlanmayan dosya sayısının 10 bin civarında olduğunu belirtti. Bunların 2 bin 200’ünün KESK’lilere ait olduğuna işaret eden Gölpınar, “AKP, darbe sürecini fırsat bilerek kendi lehine çevirdi ve muhalif kesimleri, sendikacılığı etkisiz hale getirmeye çalıştı” diye konuştu. ‘GELİRİM OLMADAN YAŞADIM ’