KHK ile ihraç edilen 17 yıllık öğretmen Nursel Tanrıverdi işini geri almak için mücadele ediyor
17 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 7 Şubat 2017’de KHK ile ihraç edilen lise öğretmeni Nursel Tanrıverdi 20 Şubat 2017’den beri Bakırköy Meydanı’nda “İşimizi geri alacağız” eylemi yapıyor.
Pazartesi günü oturma eylemini sürdüren Tanverdi’ye basın açıklaması yaptığı gerekçesiyle para cezası verildi. Tutanakta, “Basın açıklaması yapma” fiilinin idari yaptırım para cezası olduğu anlaşıldığından...” denildi. Gazetemize konuşan Tanrıverdi, basın açıklaması yapmanın anayasal bir hak olduğunu dile getirerek kaymakamlığın bu hakkı yasaklamayacağını dile getirdi. Tanrıverdi, “Üstelik KHK ile işten atılmış kişilerin işini istemek için eylem yapmaları Anayasa Mahkemesi kararınca hak olarak belirtilmişti. Zaten bugüne kadar hakkımızda 2911’den açılan 80’e yakın davanın tamamından beraat ettik. Amaç yıldırma ve direnişi bitirmek Düşünceyi ifade etmeyi engellemek suçtur. Kaymakam hakkında şikâyetçi olacağız” dedi.
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