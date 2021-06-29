KHK ile ihraçta emsal karar
KHK ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) ihraç edilen memur Güldalı Kocaoğlu, mahkeme kararı ile görevine iade edildi. Kocaoğlu’nun avukatı Hüseyin Aygün, mahkeme kararı ile görevine dönen ilk memurunun Kocaoğlu olduğunu söyledi.
679 sayılı KHK ile SGK’da çalışırken kamu görevinden ihraç edilen Güldalı Kocaoğlu'nun Ankara 22. İdare Mahkemesi’nde görülen davasında karar çıktı. Kocaoğlu görevine iade edildi.
Kocaoğlu’nun avukatı Hüseyin Aygün şunları söyledi:
"Bu şekilde işten çıkarılan işçiler de var. Onlar da kurumların kararlarıyla işlerinden çıkarıldılar. Örneğin il tarım müdürü, belediye işçisi gibi. Bunlar da doğrudan KHK ile çıkarılmayanlar. Güldalı Hanım 679 sayılı KHK ile Resmi Gazete'de ismi yayımlanarak işten çıkarılmıştı. Davası yaklaşık 4,5 yıl sonra sonuçlandı ve mahkeme bu KHK ile verilen işten çıkarma kararını iptal etti. Bu karar, bu şekilde alınan ilk ve tek karar. Üstelik Güldalı Hanım bugün işine de başladı.
'KURUM KANAATİYLE GÖREVE SON VERİLEMEZ'
Aygün, ''Kararın özelliği KHK'lerin temelini atan 'irtibat ve iltisak' kavramlarını eleştirmesi. Biliyorsunuz KHK'ler 'Devletin Milli Güvenlik Kurulu'nca ulusal milli güvenliğe zararlı olan yapılarla irtibat, iltisaklarına dair kanıt elde edilen aşağıdaki kişilerin kamu görevinden çıkarılmasına karar verilmiştir' diye bir cümleyle başlıyor. Ankara 22. İdare Mahkemesi'nin kararının da 'irtibat ve iltisak'ın değerlendirildiği, zararın bütün yönleriyle ele alındığı ve 'terörle herhangi bir bağlantı bulunmadığına karar verildiği' belirtiliyor. Ayrıca 'Kurum kanaati, istihbari bilgi, çevre bilgisi gibi gerekçelerle bir bireyin kamu görevine son verilemez' deniliyor. Bu anlamda çok önemli bir karar" ifadelerini kullandı.
'HERKES İÇİN ADALET YERİNİ BULUR'
Kocaoğlu da, “İşime geri döndüğüm için mutluyum, umarım herkes için adalet yerini bulur" dedi.
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