Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu

13 Ağustos 2021 Cuma, 12:40

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün onursal başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 7. yılında mezarı başında andı. Çebi, yeni sezona dair açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi "Sezon adil olsun. İnsanların birbirini incitmediği, futbolcuların birbirini kırmadığı bir sezon diliyorum. Hayırlı olsun. Her takım iddialı. Biz de hazırız. Bir takım şampiyon olacak. Umarım biz şampiyon oluruz. Adalet eksik olmasın. İnsanlar, hakemlerden, TFF'den ve yöneticilerden şikayetçi olmasınlar" ifadelerini kullandı.

Çebi "Süleyman Seba'nın 7. ölüm yıl dönümü. Dua etmeye ve anmaya geldik. Süleyman Seba'nın Türk futbolundaki yeri çok önemli. Bunu bütün rakiplerimiz de kabulleniyor. Bu bizim için onur. Böyle bir onursal başkana sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Yaptıkları ve tavırlarından ders alabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.