Beşiktaş, Bitci ile sponsorluk anlaşması imzaladı

06 Eylül 2021 Pazartesi, 20:29

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, Bitci Teknoloji A.Ş. yürütülen görüşmeler neticesinde tribün sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için toplam 5.627.000 Avro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

İşte yapılan açıklama:

“Şirketimiz ile Bitci Teknoloji A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde, Tribün Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için Şirketimize toplam 5.627.000 Avro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır.”

Kulübümüzün Bitci ile imzaladığı anlaşma gereğince DenizBank Tribünü olarak anılan Vodafone Park Güney Tribünü, önümüzdeki üç yıl boyunca “Bitci Tribünü” olarak anılacak.

Katkılarından dolayı DenizBank’a teşekkür eder, Bitci sponsorluk anlaşmamızın camiamız ve Türk futbolu için hayırlı olmasını temenni ederiz."