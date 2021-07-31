Beşiktaş, Diego Costa için teklifini artırdı

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 23:14

Transfer döneminde şu ana kadar dört oyuncuyu kadrosuna katan Beşiktaş, Diego Costa için girişimlerini sürdürüyor.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla’nın aktardığı bilgiye göre Atletico Madrid’le geçtiğimiz sezonun devre arasında sözleşmesini fesheden Diego Costa için Beşiktaş, 4 milyon Avro maaş önerdi.

Beşiktaş’ın ayrıca maaşa ek olarak İspanyol oyuncuya çeşitli bonuslar teklif ettiği belirtildi.

BOLOGNA'YI REDDETTİ

Diego Costa’nın İtalya Serie A takımlarından Bologna’nın yaptığı teklifi reddettiği ifade edilirken 32 yaşındaki oyuncuyla Cagliari ve Genoa'nın da ilgilendiği ancak tecrübeli forvetin kariyerinin son bölümünde Dubai’de oynamayı düşündüğü belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla ligde 7 maça çıkan Diego Costa 2 gol kaydetti.



