Beşiktaş Icrypex Dedric Lawson’u kadrosuna kattı
Beşiktaş Icrypex, Birleşik Amerikalı Dedric Lawson'u transfer ettiğini açıkladı.
Geçtiğimiz sezon play-off'ta Anadolu Efes'e elenen Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş'ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Dedric Lawson ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
" Beşiktaş Icrypex Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı basketbolcu Dedric Lawson ile sözleşme imzaladı. 2019 yılında Kansas Üniversitesi’nden mezun olan Dedric Lawson, geçtiğimiz sezonu Güney Kore ekibi Goyang Orions’ta geçirdi."
Dedric Lawson Beşiktaş Icrypex’te— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) June 19, 2021
Beşiktaş Icrypex Takımımız, Birleşik Amerikalı basketbolcu Dedric Lawson’u kadrosuna kattı.
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