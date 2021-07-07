Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlıların basına kapalı antrenmanı, 1.5 saate yakın sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.
Ardında pas çalışması, küçük oyunların yer aldığı kondisyon ve şut çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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