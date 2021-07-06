1

Yeni sezon öncesinde kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor'un, İtalya Serie A ekibi Roma'dan kiralık olarak Hellas Verona formasını giyen Mert Çetin'i kadrosuna katmaya çalıştığı iddia edildi.