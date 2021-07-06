<p>Yeni sezon öncesinde kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor'un, İtalya Serie A ekibi Roma'dan kiralık olarak Hellas Verona formasını giyen Mert Çetin'i kadrosuna katmaya çalıştığı iddia edildi.</p>
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Yeni sezon öncesinde kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor'un, İtalya Serie A ekibi Roma'dan kiralık olarak Hellas Verona formasını giyen Mert Çetin'i kadrosuna katmaya çalıştığı iddia edildi.

<p>İtalyan basınından Sport Italia'nın muhabiri Gianluigi Longari'nin haberine göre Beşiktaş ve Trabzonspor, oyuncuyu kadrosuna katmak için temaslara başladı.</p>
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İtalyan basınından Sport Italia'nın muhabiri Gianluigi Longari'nin haberine göre Beşiktaş ve Trabzonspor, oyuncuyu kadrosuna katmak için temaslara başladı.

<p>24 yaşındaki oyuncu, 2019 yazında Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olmuştu.</p>
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24 yaşındaki oyuncu, 2019 yazında Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olmuştu.

<p>Genç stoper, 2019-20 sezonunda Roma'da altı maçta şans bulabilmiş, geçtiğimiz yaz iki sezonluğuna Hellas Verona'ya kiralanmıştı.</p>
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Genç stoper, 2019-20 sezonunda Roma'da altı maçta şans bulabilmiş, geçtiğimiz yaz iki sezonluğuna Hellas Verona'ya kiralanmıştı.

<p>Çetin, bu sezon yalnızca yedi resmi maçta şans bulabilmişti.</p>
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Çetin, bu sezon yalnızca yedi resmi maçta şans bulabilmişti.

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