Beşiktaş mahşer yeri: polis taraftara izin vermiyor

Beşiktaş'ın 2020-21 sezonu şampiyonluk kupasını alacağı törene saatler kala Siyah-Beyazlı taraftarlar Beşiktaş ve Dolmabahçe'de toplandı, polis önlem aldı.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2021 Çarşamba, 17:14
Beşiktaş mahşer yeri: polis taraftara izin vermiyor
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Beşiktaş'ın 2020-21 sezonu lig şampiyonluğu kupasını alacağı törene sadece saatler kala Siyah-Beyazlı taraftarlar Beşiktaş ve Dolmabahçe'de toplanmaya başladı.

Öğle saatlerinden sonra Akaretler yokuşu'ndaki kulüp binası ile Beşiktaş Çarşı arasında yoğunlaşan binlerce taraftarın stada yürümek istemesine bölgede önlem alan Çevik Kuvvet polisi izin vermiyor. Polisle, taraftarın karşı karşıya kaldığı görüldü. Pandemi kurallarının da unutulduğu dikkatlerden kaçmadı.

Taraftarlar, "Şampiyon" sesleriyle kimi zaman ortalığı inletirken polis ekiplerinin de taraftarın dağılması yolunda anons yaptığı görüldü.



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