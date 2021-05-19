Beşiktaş, Türk bayrağını formasında taşıyan tek takım olacak

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 16:28

2020-21 futbol sezonunu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğuyla kapatan Beşiktaş, 2021-22 sezonunda formasında Türk bayrağını taşıma hakkına sahip olan tek kulüp olacak.

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, aynı yılda iki organizasyonda da şampiyonluğa ulaşma başarısını son olarak 2008-09 sezonunda, Mustafa Denizli ile göstermişti. Siyah-beyazlılar, son başarıları ile müzesindeki Süper Lig kupası sayısını 16'ya, Ziraat Türkiye Kupası sayısını ise 10'a çıkardı.

TFF'nin ilgili yönetmeliklerine göre Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takımlar, ertesi sezon için formalarının göğüs kısmında Türk bayrağını taşıma hakkına sahip oluyor.



