Beşiktaş, Mert Günok transferini bitirmeye hazırlanıyor
Beşiktaş, Medipol Başakşehir forması giyen milli kaleci Mert Günok transferinde sona yaklaştı.
Süper Lig’in ilk haftasında 13 Ağustos’ta sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş, bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.
Önceki gün Alex Teixeira transferi açıklayan siyah-beyazlı kulüp, uzun süredir görüştüğü Mert Günok transferini de gerçekleştirmek üzere.
NTVSpor’da yer alan haberde Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’ın, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile transferi görüştüğü ve önümüzdeki günlerde transferin tamamlanacağı belirtildi.
BAŞKANLAR GÖRÜŞTÜ
Haberde, Medipol Başakşehir’in tecrübeli kaleci için 1.5 milyon Avro talep ettiği ve Beşiktaş’ın 1.2 milyon Avro önerdiği ifade edildi. İki gün önce Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mert Günok transferi için görüşme gerçekleştirmişti.
2017 yılında Bursaspor’dan Medipol Başakşehir’e transfer olan Mert Günok, Başakşehir formasıyla 118 maça çıkarken 2019/20 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Video Haberler
- Şehre ulaşan koku panik yarattı
- Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi yurttaşlar kurtardı
- Sinop Ayancık'ta devlet hastanesinde tahliye anları
- Sinop'ta yurttaşlar insan zinciri oluşturarak kurtardı
- Bucak yanıyor! Alevler barajlara ulaştı!
- Skandal görüntüleri canlı yayınladı: 48 bin lira ceza
- Marmara Denizi’nde bir ilk
- Yollar çöktü, direk devrildi, araçlar sürüklendi
- Yüzüne aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı
- Metroda sokak müzisyeni ile yurttaş arasında gerginlik
En Çok Okunan Haberler
- Provokasyon! Akşener'e Sivas'ta sözlü saldırı
- Burhan Kuzu'ya seks kaseti ile şantaj
- Kaybolan Rus öğrenciden acı haber
- Mustafa Cengiz’den üzücü haber!
- Altına ne zaman yatırım yapılmalı?
- Ailesi dahil 20 kişinin tacizine uğradı
- Yükselecek mi düşecek mi? Kapalıçarşı esnafı açıkladı
- Erdoğan'ın Faiz oyunu
- Dündar'dan bakan danışmanları hakkında bomba iddia
- Sinop sele teslim! İşte son görüntüler