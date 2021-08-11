Beşiktaş, Mert Günok transferini bitirmeye hazırlanıyor

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:27

Süper Lig’in ilk haftasında 13 Ağustos’ta sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş, bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.

Önceki gün Alex Teixeira transferi açıklayan siyah-beyazlı kulüp, uzun süredir görüştüğü Mert Günok transferini de gerçekleştirmek üzere.

NTVSpor’da yer alan haberde Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’ın, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile transferi görüştüğü ve önümüzdeki günlerde transferin tamamlanacağı belirtildi.

BAŞKANLAR GÖRÜŞTÜ

Haberde, Medipol Başakşehir’in tecrübeli kaleci için 1.5 milyon Avro talep ettiği ve Beşiktaş’ın 1.2 milyon Avro önerdiği ifade edildi. İki gün önce Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mert Günok transferi için görüşme gerçekleştirmişti.

2017 yılında Bursaspor’dan Medipol Başakşehir’e transfer olan Mert Günok, Başakşehir formasıyla 118 maça çıkarken 2019/20 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.