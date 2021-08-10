Beşiktaşlı yönetici Umut Şenol'dan "enflasyon" paylaşımı
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi ve CHP İBB Meclis Üyesi Umut Şenol, sosyal medyada yaptığı paylaşımda son yıllarda yaşanan enflasyonun altını çizdi.
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Umut Şenol, Türkiye'de yaşanan enflasyona ve Türk Lirası'nın değer kaybına tepki gösterdi.
Şenol, sosyal medya hesabından yaptığı tablolu paylaşımda "Aradan geçen 10 yılda hayat gençler için zorlaşmış, artan vergi yükü, asgari ücretin azalan satın alma gücü... 2011 - 2021." ifadelerini kullandı.
Şenol, paylaştığı görselde ise 2011 ve 2021 yılları arasındaki fiyat farkını ortaya koydu.
Paylaşım şu şekilde:
Aradan geçen 10 yılda hayat gençler için zorlaşmış, artan vergi yükü, asgari ücretin azalan satın alma gücü… 2011 2021 pic.twitter.com/s75EcmEigD— Umut Şenol (@senolumut) August 9, 2021
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