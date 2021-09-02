Beşiktaş-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de girilen milli arayı değerlendirmek isteyen Beşiktaş, Ümraniyespor ile hazırlık maçı oynayacak.
Süper Lig'in ilk üç haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, milli arada takımda kalan oyuncuları hazırda tutmak amacıyla Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak maçın hazırlık detayları bekleniyor.
Beşiktaş-Ümraniyespor maçı 2 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlancak.
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