Beşiktaş-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

02 Eylül 2021 Perşembe, 12:33

Süper Lig'in ilk üç haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, milli arada takımda kalan oyuncuları hazırda tutmak amacıyla Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak maçın hazırlık detayları bekleniyor.

Beşiktaş-Ümraniyespor maçı 2 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlancak.