Afrika basınına göre Beşiktaş golcü Niang'ı bitirdi
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Porto ile de anılan yıldız golcü Niang için Rennes ile görüşmelerini başlattı.
Gelecek sezon için kadro takviye çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet transferinde Mbaye Niang ismini de gündemine almıştı.
Africa Top Sports'un aktardığı habere göre Beşiktaş, Fenerbahçe ve Porto ile de anılan yıldız golcü için Rennes ile görüşmelerini başlattı ve teklifini iletti.
Haberde, siyah - beyazlıların bu transferi bitirmeye yakın olduğu ve avantajlı konumda olduğu da vurgulandı. Daha önce Fransız ekibinin 26 yaşındaki golcü oyuncu için 7 milyon Avro istediği, siyah-beyazlı takımın ise 5 milyon Avro'ya kadar çıktığı ifade edilmişti.
Kulübüyle olan sözleşmesi devam eden Senegalli oyuncu, geçen sezon forma giydiği 17 maçta 1 gol kaydetti. Niang daha önce Milan, Caen, Torino, Montpellier, Watford, Genoa ve Al-Ahli gibi takımların da formalarını giydi.
Kaynak: Ajansspor
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