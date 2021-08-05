Beşiktaş, Radja Nainggolan transferinde mutlu sona yaklaştı

05 Ağustos 2021 Perşembe, 16:29

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, kuvvetli bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Calciomercato'nun haberine göre Radja Nainggolan, Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği iddia edildi.



Ayrıca haberde Radja Nainggolan'un menajerinin Beşiktaş ile transfer ücretinin görüşülmesi için Hakan Korkmaz'a bir aylık yetki verdiği yazıldı.

Geçen sezon Cagliari'de kiralık oynayan Radja Nainggolan, 188 maçta 14 gol 13 asist kaydetti.





