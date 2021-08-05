Beşiktaş ile Alex Teixeira arasında sıcak gelişme

05 Ağustos 2021 Perşembe, 16:08

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne giderken güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Beşiktaş'ın uzun süredir takip ettiği Alex Teixeira ile Josef de Souza arasında sıcak bir gelime yaşandı.

Alex Teixeira, Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza'nın sosyal medya paylaşımın altına yorum yaparak transfere yeşil ışık yaktı.

Josef de Souza sosyal medya paylaşımın altına "mutlu olanlar el kaldırsın" ifadelerini kullanırken Alex Teixeira ise bu paylaşımın altına 'el kaldırma işareti' ile cevap verdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Teixeira transferinde git gel yaşıyoruz. Futbolcu en fazla ücreti almaya çalışıyor, biz de en uygun ücreti vermeye çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Josef de Souza ile Alex Teixeira arasında geçen diyalog şöyle:



