Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaşmaya vardı
Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlı ekiple yeni kontrat için anlaşmaya vardığı belirtildi.
beIN Sports'un haberine göre, Sergen Yalçın ve Beşiktaş yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.
48 yaşındaki teknik adamın 1.6 milyon avro kazanacağı ifade edilirken sözleşmede bonusların yer alacağı kaydedildi.
Resmi açıklamanın ise hafta içinde yapılacağı belirtildi.
ÇİFTE KUPALI SEZON
29 Ocak 2020'de Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda zafere ulaştı.
Siyah-beyazlı takımla 59 maça çıkan Sergen Yalçın, 39 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, 13 kez rakiplerine mağlup olurken 7 maç beraberlikle sonuçlandı.
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