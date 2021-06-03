Beşiktaş, Steven Caulker için resmi teklifini yaptı
Yayıncı kuruluşun haberine göre Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi biten Steven Caulker'a resmi teklifini iletti.
Yayıncı kuruluşun haberine göre Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker'a resmi teklifini iletti.
Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları devam ederken, takımda kiralık olarak forma giyen Montero yerine bir stoper arayışı da sürüyor.
Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen ve başarılı bir performans sergileyen 29 yaşındaki stoperi renklerine katmak için çalışmalara başladı.
Turuncu-yeşilliler ile sözleşmesi sona eren Caulker, bu sezon çıktığı 37 maçta 4 gol atıp, 2 de asist yaptı.
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