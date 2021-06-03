UEFA Alex de Souza'yı unutmadı

UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabından, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'yı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2021 Perşembe, 12:14
UEFA Alex de Souza'yı unutmadı
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UEFA Avrupa Ligi'nin resmi Twitter hesabından Alex de Souza paylaşımı yapıldı.

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex'in, Avrupa Ligi'nde attığı gollerden birini paylaşan UEFA, yıldız ismin Fenerbahçe'ye transfer oluşunun 17'nci yılını kutladı. 

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı, 17 yıl önce bugün, 3 Haziran 2004 tarihinde kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan imzayı atmıştı.

İşte UEFA'nın paylaşımı:




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