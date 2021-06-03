UEFA Alex de Souza'yı unutmadı
UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabından, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'yı paylaştı.
UEFA Avrupa Ligi'nin resmi Twitter hesabından Alex de Souza paylaşımı yapıldı.
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex'in, Avrupa Ligi'nde attığı gollerden birini paylaşan UEFA, yıldız ismin Fenerbahçe'ye transfer oluşunun 17'nci yılını kutladı.
Fenerbahçe'nin efsane kaptanı, 17 yıl önce bugün, 3 Haziran 2004 tarihinde kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan imzayı atmıştı.
İşte UEFA'nın paylaşımı:
Alex de Souza signed for Fenerbahçe, #OTD in 2004— UEFA Europa League (@EuropaLeague) June 3, 2021
333 games
167 goals
143 assists @Alex10 | #UEL pic.twitter.com/QfcuO7R2xO
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