Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 22:03

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, katıldığı televizyon yayınında açıklamalarda bulundu.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK DAHA ZOR"

"Futbolculuk daha kolay. Bireysel olarak sorumlusun. Gidiyorsun antrenmana. Yapıyorsun. Hadi eyvallah diyorsun. İyi antrenman, kötü antrenman seninle alakalı. Teknik Direktör olarak 30 tane oyuncuyla uğraşıyorsun. Oynayanı, oynamayanı, mutlusu, mutsuzu. Hepsi farklı karakter."

"GEÇEN SENE AVRUPA'YA HAZIR DEĞİLDİK"

"Biz geçen sene PAOK ve Rio Ave maçlarında zaten Avrupa'ya hazır değildik. Avrupa'ya hazır olacağımız zaman gelecek diyorduk. İşte neden hazırlık maçı yapmadınız diyorlardı. Biz bilmiyoruz sanki. 10 gün var. 3-4 antrenmanla hazırlık maçı mı yapacağız?"

"GEÇEN SENE 7 OYUNCUMUZ SAKATLANDI"

"Geçen sene bütün planımız Nisan arasındaki milli maç trafiğine tam kadro girmekti, Oradan sonra bizi durduramazlar dedik. Ancak öyle bir şey yaşadık ki, 7 oyuncumuz sakatlandı. Perişan olduk. 12 maç santrforsuz oynadık."

İSPANYA SİNYALİ

Sergen Yalçın kariyer planı yaptığını ve ileride İspanya Ligi'nde de takım çalıştırmak istediğini söyledi.

"Bizim yaptığımız iş uzun vadeli plan yapmaya uygun bir iş değil. Gönül ister ki 20 sene kalalım. İşin bir de başarı boyutu var."

"Mesela biz oyuncuyla anlaştık. Federasyon diyor ki 'limitin var'. Başkanımız öyle anlaşmalar yaptı ki limit konusunu aştı. Hep sıkıntımız ondan. Bir teknik direktör büyük camiada hedefi nedir? Şampiyonluk. Şahsi hedefim her sene şampiyon olmak. Bir Avrupa boyutu olabilir diye düşünüyorum. Planım var. Şu ana kadar çizdiğim harita sekteye uğrasa da... Tecrübe kazanmamda Anadolu takımları çok fayda sağladı. Şimdi ki planlamamda bu sene de çok başarılı olmak istiyorum. Sonraki planımda Avrupa olabilir mi diye çalışıyorum. Teklifler oldu da hatrı sayılır yere gitmek lazım. İspanya olabilir."

"RIDVAN YILMAZ'I KİRALAMIYORUZ"

"Rıdvan Yılmaz konusu canımı sıktı. Rıdvan'ı kiralıyor musunuz diyorlar. Ya kardeşim kim söyledi? O nereden çıktı? Rıdvan, Ersin Beşiktaş'ın geleceği hep. Umut Meraş'ı aldık. O bölgede Rıdvan var diyorlar. Siz biliyorsunuz ben bilmiyorum yani öyle mi?"

YABANCI SINIRI KONUSU

"6 tane yabancının kulübede oturması doğru mu? Oyuncu nasıl yetişir, nerede yetişir? Oyuncu yetiştirmek için 3 tane oynatmak mı gerekir? Tesislere bakalım, oyuncuların okuluna bakın, beslenmesine bakın... Oyuncu bana geldiğinde 2 sene oynayacak hale gelsin diye uğraşıyoruz. Bunların altyapıda olması gerekiyor. Rıdvan'ı kiralar mıyız? Utku'yu Karagümrük'e kiralıyoruz. Montero'yu tamamen alacağız."

"STOPERE MONTERO'YU BONSERVİSİ İLE ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Oyunculara tavrımız çok net. Sonuçta hepsi profesyonel oyuncu. Hepsinin işi koşmak. 6 futbolcunun kulübede oturması doğru mu? Önce bunu sormak lazım. Stopere Montero'yu bonservisi ile almayı düşünüyoruz. Bir yabancı orta saha transferi yapmak istiyoruz. 'Rıdvan ve Ersin'i kiralıyoruz' demedik. Her oyuncu sakatlanabilir. Biz formda olan oyuncuyu oynatmak zorundayız. Yabancıları kısıtlarsak yerli oyuncular gelişir düşüncesi yanlış. Oynayan adamın önüne geçebilir misin? Fenerbahçe'de Galatasaray'da genç oyuncular oynuyor.