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Bu gelişmeler neticesinde, Akdeniz ekibinde ibre Levent Şahin'e döndü. 8 yıl boyunca Fatih Terim ile birlikte hem milli takım hem de Galatasaray'da tecrübeler kazanan Levent Şahin, yönetimin en sıcak baktığı isim haline geldi. Turuncu-yeşilli yönetim kısa süre içerisinde takımın başına getireceği teknik direktöre karar verecek.
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