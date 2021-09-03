Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı
Beşiktaş, bu sezon oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı. Listede dün gece transfer edilen Miralem Pjanic de bulunuyor.
Son şampiyon Beşiktaş, yeni sezonda oynacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı. Dün gece son dakikalara kadar kadroya yazılmaya çalışılan Miralem Pjanic listede yer alıyor.
Siyah-beyazlı takımdan ayrılması beklenen Adem Ljajic, Jermain Lens ve gelen teklifleri kabul etmeyerek takımda kalmak isteyen Güven Yalçın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almıyor.
Beşiktaş, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon ile eşleşti. Beşiktaş, ilk maçını 15 Eylül'de Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'a karşı oynayacak.
2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi Kadromuz. ??#BoğazınKartalı pic.twitter.com/Sf16hMrDh9— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 3, 2021
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