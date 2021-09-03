Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı

03 Eylül 2021 Cuma, 12:48

Son şampiyon Beşiktaş, yeni sezonda oynacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı. Dün gece son dakikalara kadar kadroya yazılmaya çalışılan Miralem Pjanic listede yer alıyor.

Siyah-beyazlı takımdan ayrılması beklenen Adem Ljajic, Jermain Lens ve gelen teklifleri kabul etmeyerek takımda kalmak isteyen Güven Yalçın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almıyor.

Beşiktaş, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon ile eşleşti. Beşiktaş, ilk maçını 15 Eylül'de Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'a karşı oynayacak.



















