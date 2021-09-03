Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı

Beşiktaş, bu sezon oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı. Listede dün gece transfer edilen Miralem Pjanic de bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2021 Cuma, 12:48
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı
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Son şampiyon Beşiktaş, yeni sezonda oynacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı. Dün gece son dakikalara kadar kadroya yazılmaya çalışılan Miralem Pjanic listede yer alıyor. 

Siyah-beyazlı takımdan ayrılması beklenen Adem Ljajic, Jermain Lens ve gelen teklifleri kabul etmeyerek takımda kalmak isteyen Güven Yalçın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almıyor.

Beşiktaş, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon ile eşleşti. Beşiktaş, ilk maçını 15 Eylül'de Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'a karşı oynayacak.







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