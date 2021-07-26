Beşiktaş ve Adana Demirspor, hazırlık maçında karşılaşacak

Beşiktaş ve Adana Demirspor, yeni sezon öncesinde Adana'da oynanacak olan hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 18:03
Beşiktaş ve Adana Demirspor, hazırlık maçında karşılaşacak
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Beşiktaş, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor ile 6 Ağustos Cuma günü hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan maç, saat 21.00'de başlayacak.

Beşiktaş, "Şampiyonlar Buluşuyor" sloganıyla düzenlenen karşılaşmayı şu ifadelerle taraftarlarına duyurdu:

"Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaşımız, 6 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de Yeni Adana Stadyumu’nda TFF 1. Lig’in son şampiyonu Adana Demirspor ile hazırlık maçında karşılaşacak."

Beşiktaş geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olurken, Adana Demirspor da TFF 1. Lig'de zafere uzanmıştı.

Beşiktaş ve Adana Demirspor'un paylaşımları şu şekilde:



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