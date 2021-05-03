Beşiktaş ve Hatayspor arasındaki test krizinin yankıları sürüyor

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 23:17

Süper Lig'de bitime üç hafta kala birinci sırada bulunan Beşiktaş'ın 39. haftasında Pazar günü Hatayspor'u 7-0 mağlup ettiği maçın öncesinde yaşanan test krizinde yeni gelişmeler yaşandı. Hatayspor yönetimi takımda vakaların olduğuna dair çıkan haberleri yalanlarken, Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini istifaya davet etti.

Hatayspor'da Beşiktaş maçı kadrosunda bulunan iki futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı iddia edilirken, Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı bu iddiaları "Eğer böyle bir durum olursa resmi açıklama kulübümüz tarafından yapılacak. Konuyla ilgili Perşembe günü gerekli açıklamayı yapacağız" ifadeleriyle yalanladı.

"İZAH ETME, İSTİFA ET"

Beşiktaş'ın önde gelen tribün grubu Çarşı ise, sosyal medya hesabından yayınladığı metinle TFF yönetimini istifaya çağırdı:

"Beşiktaşımızın, teknik direktörü Covid-19 pozitif olan Hatayspor kafilesine yeniden test yapılmasına ilişkin başvurusunu reddeden, insan sağlığını tehlikeye atan kim varsa insanlık suçlusudur.

Hatayspor'la 90 dakika boyunca sahada mücadele veren oyuncu ve personelimizde Covid-19 vakasına rastlanmaması en büyük dileğimizdir. Birileri avantaj sağlayacak diye maç günüyle başlayıp Covid-19 testleriyle devam eden bu aymazlığı yapanları vicdanlara havale ediyoruz. İzah etme, istifa et TFF!"

MAÇTAN ÖNCE NELER OLMUŞTU?

Beşiktaş, Hatayspor ile oynadığı maçtan önce resmi sitesinden yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde 01.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Atakaş Hatayspor' a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, TFF Sağlık Kurulunca kabul görmemiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."