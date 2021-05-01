SON DAKİKA | Beşiktaş'tan PCR açıklaması! "Talebimiz kabul görmemiştir"

Son dakika... Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında oynanacak Hatayspor maçı öncesinde hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebinin kabul edilmediğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2021 Cumartesi, 18:31
SON DAKİKA | Beşiktaş'tan PCR açıklaması!
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İşte Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklama...

Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde 01.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Atakaş Hatayspor’ a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, TFF Sağlık Kurulunca kabul görmemiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK


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