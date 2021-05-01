SON DAKİKA | Beşiktaş'tan PCR açıklaması! "Talebimiz kabul görmemiştir"
Son dakika... Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında oynanacak Hatayspor maçı öncesinde hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebinin kabul edilmediğini açıkladı.
İşte Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklama...
Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde 01.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Atakaş Hatayspor’ a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, TFF Sağlık Kurulunca kabul görmemiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK
Kulübümüzden Açıklamahttps://t.co/8GfjU3UAaW— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 1, 2021
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Alkollü içki yasak çünkü...
- Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama
- 1 Mayıs kutlamalarına sert müdahale
- Ateizm Derneği'nden Boynukalın'a teşekkür
- Polis, seyir halindeki motor sürücüsüne kaskla vurdu
- Cumhur İttifakı Boğaziçi'ni böyle 'kazandı'
- Denizde yüzerken 'ihlal'den yakalandı
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında son durum!
- Çocuğu istismar etti, çocuğun ailesini tehdit etti