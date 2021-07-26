Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Umut Meraş açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, milli futbolcu Umut Meraş'ın transferine dair açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 23:10
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Umut Meraş açıklaması
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fransa Ligue 2 ekibi Le Havre'da forma giyen sol bek Umut Meraş'ın transferinden vazgeçtiklerini açıkladı.

TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu, "Transferi şimdilik durdurduk" ifadelerini kullandı.

Medyada çıkan isimlerin gerçeği yansıtmadığını kaydeden Ağaoğlu, ayrılacak oyuncuların durumuna göre transferin son döneminde bir forvet transferi yapabileceklerini sözlerine ekledi.


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