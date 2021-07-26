Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Umut Meraş açıklaması
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, milli futbolcu Umut Meraş'ın transferine dair açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fransa Ligue 2 ekibi Le Havre'da forma giyen sol bek Umut Meraş'ın transferinden vazgeçtiklerini açıkladı.
TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu, "Transferi şimdilik durdurduk" ifadelerini kullandı.
Medyada çıkan isimlerin gerçeği yansıtmadığını kaydeden Ağaoğlu, ayrılacak oyuncuların durumuna göre transferin son döneminde bir forvet transferi yapabileceklerini sözlerine ekledi.
Video Haberler
- Haliç'e düşen yavru kediyi denizden ayaklarıyla kurtardı
- Elazığ’ın incisinde korkutan martı ölümleri
- Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
- Ezilmekten son anda kurtuldu
- Pendik'te zincirleme kaza: 2 yaralı
- Çalınmasın diye kapak yaptırdı, kapağı da çaldılar
- Kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü
- Defineciler antik şehri ortaya çıkardı
- Çin'i kum fırtınası vurdu: O anlar kamerada
- Kaza yapan aracın motoru 50 metre fırladı
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef 'te mide bulandıran görüntü!
- Erdoğan ve Albayrak için harekete geçildi
- ‘Son dakika’ kuşkusu
- Ceyhan en büyük tehlikeyi açıkladı
- Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı
- Kafe, restoran ve oteller için flaş talep
- AB'den, Erdoğan'a 'rüşvet' iddiası
- TRT 1’de dikkat çeken hata
- Onur Eker'in yeni görüntüsü ortaya çıktı
- AKP'li Aktay: Suriyeliler giderse ülke ekonomisi çöker