Beşiktaş yönetiminden hakem Abdülkadir Bitigen tepkisi
Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan, "Yine bizi olumsuz düşünceye sevk eden hakem atamasıyla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz" dedi.
Beşiktaş, MHK'ye kızgın. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Süper Lig'in 38'inci haftasında oynanacak Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçına atanan hakem Abdülkadir Bitigen hakkında açıklamalarda bulundu.
Kemal Erdoğan'ın hakem atamasıyla ilgili açıklamaları şu şekilde: "Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerimizin TFF ve kurullarıyla ilgili her zaman güven duyduğunu ifade eden, etik değerleri öne çıkaran demeçlerine rağmen yine bizi olumsuz düşünceye sevk eden hakem atamasıyla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Görünen o ki, bütün iyi niyetimiz ve futbolu korumak için gösterdiğimiz çaba, günün sonunda maalesef art niyetli olduğunu düşündüğümüz “tablolarla” karşımıza çıkıyor. Herkesi Rizespor ile oynayacağımız maça atanan hakemin sezon karnesine bakmaya davet ediyorum, takdiri de spor kamuoyuna bırakıyorum. Siz bizim yerimizde olsanız ne düşünürsünüz? Öte yandan teknik direktörümüz Sergen Yalçın’a ceza vermek için gözlerini dört açanlar, Fenerbahçe teknik kadrosunun meydan muharebesiyle ilgili ne düşünüyorlar? Hep beraber izleyelim ve adaletten bahsedenler gerçekten adalet istiyorlar mı görelim."
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