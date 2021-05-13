Beşiktaş'a Almanya'dan sürpriz golcü

13 Mayıs 2021 Perşembe, 12:02

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, Almanya 2. Ligi'nde Darmstadt forması giyen Serdar Dursun'u transfer etmek istediği gündeme geldi.

Alman basını; Beşiktaş'ın Serdar Dursun'a yıllık 500 bin Euro teklif ettiğini iddia etti. Beşiktaş'ın yanı sıra Serdar Dursun ile Hamburg ve Schalke de ilgileniyor. Futbolcu daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.

Serdar Dursun, Erol Bulut'un Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemlerde sarı-lacivertlilerle anılmıştı. Golcü oyuncu Radyospor'a yaptığı açıklamda, Erol Bulut'un kendisini aradığını ve ikinci forvet olarak istediğini belirten futbolcu, transferin gerçekleşmediğini ifade etmişti.

Kaynak: Ajansspor