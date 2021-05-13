Beşiktaş'a Almanya'dan sürpriz golcü
Almanya'da Darmstadt forması giyen Serdar Dursun'un Beşiktaş'a transfer olacağı gündeme geldi.
Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, Almanya 2. Ligi'nde Darmstadt forması giyen Serdar Dursun'u transfer etmek istediği gündeme geldi.
Alman basını; Beşiktaş'ın Serdar Dursun'a yıllık 500 bin Euro teklif ettiğini iddia etti. Beşiktaş'ın yanı sıra Serdar Dursun ile Hamburg ve Schalke de ilgileniyor. Futbolcu daha önce Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.
Serdar Dursun, Erol Bulut'un Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemlerde sarı-lacivertlilerle anılmıştı. Golcü oyuncu Radyospor'a yaptığı açıklamda, Erol Bulut'un kendisini aradığını ve ikinci forvet olarak istediğini belirten futbolcu, transferin gerçekleşmediğini ifade etmişti.
Kaynak: Ajansspor
Video Haberler
- Dünyanın en büyük ikinci balinası Mersin'de karaya vurdu
- CHP'den Soylu'ya: Derhal istifa et 'Temiz Süleyman'
- Rus ve Fransız uçakları karşı karşıya geldi
- İsrail’i protesto için İstanbul’da araçlarını yaktılar
- TRT Arabi muhabiri saldırıya canlı yayında yakalandı
- Gölete düşen kediyi boğulmaktan kurtardı
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Bey'e sen beni düşman etmedin mi?
- Mehmet Ağar özür diledi
- AKP'den Peker'in yayınladığı videolarla ilgili açıklama
- Gülen'in gönlünü almak için Pensilvanya'ya adam gönderdi
- Başarır, Peker’e sağlanan korumanın belgesini paylaştı
- Mafya çatışmasında öldürüldü, fotoğrafları dikkat çekti
- Peker'in iddiaları üzerine Soylu'dan açıklama
- AKP ve MHP'nin oylarında hızlı düşüş
- Esnaf anketinde Millet İttifakı sürprizi
- Soylu, Peker'in işaret ettiği kişinin nikâh şahidi çıktı