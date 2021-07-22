Beşiktaş'ın 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Galatasaray'ın mağlubiyetini yorumladı
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, sosyal medya hesabından, Galatasaray'ın PSV yenilgisine dair yorumda bulundu.
Beşiktaş 2.Başkanı Adnan Dalgakıran, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Adnan Dalgakıran, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nun ilk maçında Hollanda'da, PSV'ye 5-1 mağlup olan Galatasaray için yorumda bulundu.
Dalgakıran, "PSV nin bütçesi 22 milyon Euro, hepimizin (taraftar, yönetici, teknik heyetler, federasyon) ama hepimizin iyi düşünmesi ve mevcut iş yapma biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
PSV nin bütçesi 22 milyon Euro, hepimizin ( taraftar, yönetici, teknik heyetler, federasyon) ama hepimizin iyi düşünmesi ve mevcut iş yapma biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor.— Adnan Dalgakıran (@adnandalgakiran) July 22, 2021
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