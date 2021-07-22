Beşiktaş'ın 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Galatasaray'ın mağlubiyetini yorumladı

22 Temmuz 2021 Perşembe, 16:33

Beşiktaş 2.Başkanı Adnan Dalgakıran, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Adnan Dalgakıran, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nun ilk maçında Hollanda'da, PSV'ye 5-1 mağlup olan Galatasaray için yorumda bulundu.

Dalgakıran, "PSV nin bütçesi 22 milyon Euro, hepimizin (taraftar, yönetici, teknik heyetler, federasyon) ama hepimizin iyi düşünmesi ve mevcut iş yapma biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.