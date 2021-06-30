Beşiktaş’ın Dzeko isteğine Mourinho engeli!
Beşiktaş’ın, Roma forması giyen Edin Dzeko’ya teklif yaptığı iddia edilirken, Teknik Drektör Jose Mourinho golcü oyuncunun takımda kalmasını istedi.
Forvet arayışlarını sürdüren ve Diego Costa ile Mitrovic’i gündemine alan Beşiktaş’ın, Roma forması giyen Edin Dzeko’ya teklif yaptığı iddia edilirken, Teknik Drektör Jose Mourinho golcü oyuncunun takımda kalmasını istedi.
Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu önemli 2 forvetle güçlendirmek isterken, siyah-beyazlıların gündemine gelen son isim Roma forması giyen Edin Dzeko oldu. Diego Costa ve Aleksandar Mitrovic transferleri için görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Dzeko için de zemin yoklarken, bu transfer Mourinho’ya takıldı. Roma’nın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı, İtalyan ekibinin yöneticilerine verdiği raporda, Dzeko’nun takımda kalmasını talep etti.
GOL YOLLARINDA ALTERNATİF İSTİYOR
Dzeko’nun tecrübesinden faydalanmak istediğini Roma Yönetimi’ne ileten Jose Mourinho, Bosnalı forvetin takımda kalmasını istiyor. Dzeko’nun yanı sıra forvet hattına bir takviye daha isteyen Mourinho, takımın gol yollarında alternatifli bir kadro ile mücadele etmesinden yana. Geçtiğimiz sezon Serie A’da 27 maçta 7 gol atan ve eleştirilerin hedefinde olan Dzeko, buna karşın Avrupa Ligi’nde boy gösterdiği 10 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşamıştı.
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