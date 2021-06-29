Feyenoord'da Orkun Kökçü'den Beşiktaş açıklaması

29 Haziran 2021 Salı, 20:24

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen ve adı Beşiktaş ile anılan Orkun Kökçü, transfer iddiaları hakkında bir açıklama yayımladı.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bazı medya kuruluşları hakkımda asılsız haberler yapıyor. Örnek verecek olursak, babamın ismi Halis Kökcü ama dayım Ercüment Eryalçın’ı 'Babası açıklama yaptı' diye yazıp haber yapıyorlar. İnanılır gibi değil ve çok üzücü.

Adımı Türkiye’de farklı kulüpler ile anıyorlar ama benim ve ekibimin hiçbir şeyden haberi yok. Kamuoyuna saygıyla duyururum."

A Milli Futbol Takımı ile EURO 2020'de de boy gösteren Kökçü, Hollanda Eredivisie'de çıktığı 22 maçta üç gol ve üç asistlik performans gösterdi.

Orkun Kökçü'nün paylaşımı şu şekilde: