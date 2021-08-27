Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosunda geçen hafta rahatsızlık geçiren N'Sakala bulunmuyor.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2021 Cuma, 20:22
Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu açıklandı
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Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü haftasında yarın evinde VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşacak

Siyah-beyazlılar, sosyal medyadan kamp kadrosunu duyurdu. Beşiktaş'ta geçen hafta Gaziantep maçında baygınlık geçirerek herkesi şoke eden N'Sakala maç kadrosunda bulunmuyor.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Georges Nkoudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Alex Teixeira.


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