Beşiktaş'ın Gaziantep maçı kamp kadrosu açıklandı
Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yeni transferler Michy Batshuayi, Mert Günok ve Alex Teixeira yer alıyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Gaziantep FK deplasmanına gidiyor.
Siyah-beyazlılar, sosyal medyadan kamp kadrosunu duyurdu. Beşiktaş'ın yeni transferleri Michy Batshuayi, Mert Günok ve Alex Teixeira da kadroda yer alıyor.
Gaziantep FK maçı kamp kadromuz. #GFKvBJK | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/w1iIVTrTHE— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 20, 2021
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