Beşiktaş'ın Gaziantep maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yeni transferler Michy Batshuayi, Mert Günok ve Alex Teixeira yer alıyor.

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2021 Cuma, 13:13
Beşiktaş'ın Gaziantep maçı kamp kadrosu açıklandı
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Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Gaziantep FK deplasmanına gidiyor.

Siyah-beyazlılar, sosyal medyadan kamp kadrosunu duyurdu. Beşiktaş'ın yeni transferleri Michy Batshuayi, Mert Günok ve Alex Teixeira da kadroda yer alıyor.


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