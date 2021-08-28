Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dortmund Haaland'la kazandı

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 08:23

Bundesliga’da Hoffenheim’ı 3-2 yenen Borussia Dortmund 3 puanı aldı. Rakibini Signal Iduna Park’ta ağırlayan Dortmund’un gollerini 49. dakikada Reina, 69. dakikada Bellingham ve 90+3'te Erling Haaland attı. Konuk ekip 90'da Dabbur ile bulduğu 2-2'lik beraberliği koruyamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Dortmund'da genç futbolcuların skora katkısı da dikkat çekti. Alman temsilcisinin ilk 2 golünü atan Giovanni Reyna ve Jude Bellingham'ın ikisi de 18 yaşında.

Bu sonuçla puanını 6 yapan Borussia Dortmund geçen haftaki Freiburg yenilgisini telafi etti. Hoffenheim ise 4 puanda kalırken ilk yenilgisini aldı.