Beşiktaş'ın yeni transferi Besar İstanbul'a geldi, formayı giydi!
Makedon sol kanat oyuncusu Besar Gudjufi önümüzdeki günlerde imza atacak.
Süper Lig şampiyonu Beşiktaş’ın yeni sezon öncesi ilk transferi belli oldu. Siyah-beyazlıların anlaştığı Makedon sol kanat oyuncusu Besar Gudjufi, İstanbul’a geldi.
17 yaşındaki futbolcu, bu sezon ülkesinde Belasica formasıyla 12 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş geleceğe yatırım olarak düşündüğü Gudjufi bugün sağlık kontrolünden geçecek. Makedon yetenek bir pürüz çıkmazsa transfer dönemi resmen açılınca Beşiktaş’a imza atacak.
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