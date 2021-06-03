Beşiktaş'ın yeni transferi Besar İstanbul'a geldi, formayı giydi!

Makedon sol kanat oyuncusu Besar Gudjufi önümüzdeki günlerde imza atacak.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2021 Perşembe, 09:38
Beşiktaş'ın yeni transferi Besar İstanbul'a geldi, formayı giydi!
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Süper Lig şampiyonu Beşiktaş’ın yeni sezon öncesi ilk transferi belli oldu. Siyah-beyazlıların anlaştığı Makedon sol kanat oyuncusu Besar Gudjufi, İstanbul’a geldi.

17 yaşındaki futbolcu, bu sezon ülkesinde Belasica formasıyla 12 maça çıktı ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 

Beşiktaş geleceğe yatırım olarak düşündüğü Gudjufi bugün sağlık kontrolünden geçecek. Makedon yetenek bir pürüz çıkmazsa transfer dönemi resmen açılınca Beşiktaş’a imza atacak. 


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