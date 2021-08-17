Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi

17 Ağustos 2021 Salı, 01:12

Beşiktaş'ın transferi için anlaşmaya vardığı Belçikalı santrafor Michy Batshuayi, gece saatlerinde İstanbul'a indi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na inen Michy Batshuayi'yi, Genel Havacılık Terminali'nde çok sayıda taraftar karşıladı.

Son olarak Chelsea'de forma giyen Batshuayi, iniş sonrası sosyal medyada havalimanına indiğini belirten bir paylaşımı alıntıladı ve el sallama simgesi koydu.

27 yaşındaki futbolcu, Chelsea'de geçtiğimiz sezon 20 maça çıkmış, iki gol ve iki asistle oynamıştı.

Batshuayi'nin paylaşımı şu şekilde: