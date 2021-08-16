Son dakika... Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:34

Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekipte Adem Ljajic, ücretinde indirime gitmediği ve kendisine gelen transfer tekliflerini reddettiği için çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek. Yüksek maaşıyla beraber, sürekli hale gelen formsuzluğuyla da dikkat çeken Sırp futbolcunun, sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Beşiktaş'ta Ljajic'in yanı sıra Douglas ve Lens'in de kadro dışı durumu devam ediyor.







BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Sırp oyuncu ile ilgili yaptığı açıklamada "Adem Ljajic, teknik heyetimizin değerlendirmesi doğrultusunda, bundan böyle çalışmalarına takımımızdan ayrı olarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

