Son dakika... Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı
Son dakika... Beşiktaş'ta yıldız orta saha Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı
Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekipte Adem Ljajic, ücretinde indirime gitmediği ve kendisine gelen transfer tekliflerini reddettiği için çalışmalarını takımdan ayrı sürdürecek. Yüksek maaşıyla beraber, sürekli hale gelen formsuzluğuyla da dikkat çeken Sırp futbolcunun, sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Beşiktaş'ta Ljajic'in yanı sıra Douglas ve Lens'in de kadro dışı durumu devam ediyor.
BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Beşiktaş Sırp oyuncu ile ilgili yaptığı açıklamada "Adem Ljajic, teknik heyetimizin değerlendirmesi doğrultusunda, bundan böyle çalışmalarına takımımızdan ayrı olarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.
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