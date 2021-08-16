Beşiktaş'ta Alex Teixeira, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın Çin ekibi Jiangsu'dan kadrosuna kattığı Alex Teixeira, sağlık kontrolünden geçti.

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2021 Pazartesi, 18:38
Beşiktaş'ta Alex Teixeira, sağlık kontrolünden geçti
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Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolüne giren 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun detaylı kan tetkikleri yapıldı. Oyuncu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Kontroller; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandı.


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