Beşiktaş'ta Alex Teixeira, sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ın Çin ekibi Jiangsu'dan kadrosuna kattığı Alex Teixeira, sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolüne giren 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun detaylı kan tetkikleri yapıldı. Oyuncu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Kontroller; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandı.
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