Beşiktaşlı Cenk Tosun'dan ayrılıkla ilgili açıklama

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:02

Beşiktaşlı Cenk, ayrılık mesajı verdi.

Ara transferde İngiltere Premier Lig takımı Everton'dan kiralanan, ancak geçirdiği sakatlık sonrası sezonu kapatan Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Cenk Tosun, bonservisinin bulunduğu Everton takımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cenk Tosun, "Everton'a döneceğim, ama BEşiktaş benim evim. Everton ile sözleşmem bittikten sonra ne olacağına bakacağız" dedi.