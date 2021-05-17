Beşiktaşlı Domagoj Vida Hırvatistan milli takımına çağrıldı

Beşiktaşlı Domagoj Vida, Hırvatistan milli takımın EURO 2020 kadrosuna çağrıldı.

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:39
Beşiktaşlı Domagoj Vida Hırvatistan milli takımına çağrıldı
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Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida Hırvatistan milli takımına çağrıldı.

Bu sezon şampiyon olan Beşiktaş'ta 38 maça çıkan Hırvat stoper 6 gol kaydetti.

İşte Hırvatistan milli takımının kadrosu:


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