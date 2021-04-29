Beşiktaşlı yönetici Kocadağ'dan flaş açıklamalar

29 Nisan 2021 Perşembe, 08:16

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 3-2 galip geldikleri Çaykur Rizespor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kocadağ, Hatayspor ile yaşanan maç erteleme polemiğine de değindi.

Sporcu sağlığını düşünerek Hatayspor ile oynanacak maçın ertelenmesini istediklerini ancak olumlu yanıt alamadıklarını söyleyen Kocadağ, ''Hatayspor, bu konuyu onlarla konuşmamıza rağmen bize olumlu dönmedi, buna rağmen TFF'ye başvuru yaptık. İki tarafın da yararına olacak bir ertelemenin kabul edilmemesi düşündürücü. Hatayspor istemedi ama yayıncı kuruluş isterse değişiklik yapabilir'' dedi.

Beşiktaş'ı strese sokmak isteyenlerin olduğuna dikkat çeken Kocadağ, ''İlginç bir stres ortamı oluşturuluyor. Maç öncesi rakip takımlardan ilginç açıklamalar geliyor. Bunlar daha önce yaşanmamış durumlar. Bir stres yaşatma çabası var ama biz bu strese gelmiyoruz.

'BİZE VE OYUNCULARIMIZA KÜFÜR EDİLDİ'

Rizespor - Beşiktaş karşılaşması, son bölümde gergin anlara sahne oldu. Ev sahibi ekibin farkı indirip skoru 3-2’ye getirmesi ile tansiyon yükseldi. Çaykur Rizespor oyuncular ve teknik heyeti maçın hakemine büyük tepki gösterirken, saha dışından bir kişi de Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ile gerginlik yaşadı.

Bu konu hakkında konuşan Kocadağ, ''Bugün ilginç olaylar, küfürler yaşandı bize karşı ve oyuncularımıza karşı. Rizespor taraftarı olduğunu düşünmediğimiz insanlar tarafından küfürler edildi'' dedi.

KOCADAĞ'DAN HAKEM ELEŞTİRİSİ

Karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen'in yönetiminden memnun olmadıklarını söyleyen Kocadağ, 'Bizde mi MHK'ye, hakemlere ithamlarla dolu açıklamalar yapmalıyız?' dedi.

''Kayseri maçı sonrası bir ironi yaptık. Bu ironi neydi? Hakem camiasıyla, MHK ile, VAR ile, yayıncı ile ilgili yapılan açıklamalar vardı. Kötü giderken yapılan açıklamalar sessizliğe bürünmüştü. Biz de mi MHK'ya, hakemlere ithamlarla dolu açıklamalar yapmalıyız?''



