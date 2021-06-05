Beşiktaşlı Rosier'e Ruslar teklif götürdü, menajeri yalanladı

05 Haziran 2021 Cumartesi, 08:42

Sezon başında kiralık olarak geldiği Beşiktaş’ta beklenenin çok üzerinde bir performans sergileyen Valentin Rosier'e Rusya'dan teklif geldi. Ünlü yıldızın menejri Stephene Casar ise Rusların 5 milyon Avroluk teklifinin doğruyu yansıtmadığını açıkladı.

PORTEKİZ BASINININ İDDİASI!

Oynadığı futbolla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Rosier’e yeni bir talip çıktı. Portekiz gazetesi A Bola’ya göre, Spartak Moskova oyuncu için devrede. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek olan Rus ekibinde flaş bir gelişme yaşandı.

Spartak göreve Portekizli teknik direktör Rui Vitoria’yı getirdi. Ruslar, Rosier’i kendi ülkesinde forma giydiği dönemden tanıyan Portekizli çalıştırıcının vereceği son karara hareket edecek.

Kaynak: Ajansspor/Portekiz basını