Beşiktaş Kadın Futbol Takımı localarda yerini aldı
Süper Lig'in 41'inci haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı localardan takımlarına destek oldu. Taraftarlar takımları ve Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu.
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 41. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşmada,Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu final karşılaşmasında Fatih Vatanspor'u 2-0 yenerek şampiyon olan Beşiktaş Vodafone da bu önemli maçı tribünden takip etti.
Siyah-beyazlılar, başlama vuruşu öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın ve takımları lehine tezahüratlarda bulundular.
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