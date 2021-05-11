Beşiktaş Kadın Futbol Takımı localarda yerini aldı

11 Mayıs 2021 Salı, 20:40

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 41. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşmada,Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu final karşılaşmasında Fatih Vatanspor'u 2-0 yenerek şampiyon olan Beşiktaş Vodafone da bu önemli maçı tribünden takip etti.

Siyah-beyazlılar, başlama vuruşu öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın ve takımları lehine tezahüratlarda bulundular.



