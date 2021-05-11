Metin Sipahioğlu: "Fenerbahçe burada, Galatasaray ve Beşiktaş nerede?"

11 Mayıs 2021 Salı, 17:37

Fenerbahçe Öznur Kablo, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray'ı 56-71 yenerek 3-0'lık seri elde etti ve namağlup bir şekilde şampiyonluğa ulaştı.

Maçın ardından Fenerbahçe Kadın Basketbol sorumlusu Metin Sipahioğlu Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu: "Çok mutluyuz, gururluyuz. Tarihimizde 2'nci kez kadın basketbol takımımız namağlup şampiyon oldu. Takımımıza, hocamıza, idari menajerimize teşekkür ediyoruz. Herkese helal olsun. Bu bizim için muhteşem bir başarı."

"FENERBAHÇE GELDİ VE GEREĞİNİ YAPTI"

Sipahioğlu, final serisi öncesinde konuşulanlara da yanıt verdi: "Tabii burada bir konunun daha altını çizmekte fayda var. Malum final serisi için farklı söylemler duymuştuk. Fenerbahçe'yi şöyle yapacağız, böyle yapacağız tarzında. Takımımız herkese gereken cevabı verdi. Buraya geldi ve gereğini de yaptı. Herhalde bir daha bu tip lafları ederken bir değil iki kez düşünürler. Düşünmezlerse de Fenerbahçe gelir yine gereğini yapar."

Başkan Ali Koç'un özel bir teşekkürü hak ettiğini söyleyen Sipahioğlu, "Bütün branşlarımızda elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu yüzden onun adına özellikle çok mutluyum. Zor imkanlarla çalışıyoruz. Üç senedir elinden gelen her şeyi yapıyor Fenerbahçe için." diye belirtti.

"RAKİPLERİMİZ GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ NEREDE"

Sipahioğlu açıklamalarına, rakip takımların diğer branşlardaki durumuna değinerek devam etti: "Kadın voleybol takımımız Vakıfbank gibi bir devlet bankasıyla final oynuyor. Erkek voleybol takımımız yine bir devlet bankası olan Ziraatbank ile oynuyor. Peki Galatasaray ile Beşiktaş nerede? Bunları rakiplerimiz bize laf ettiği için söylemiyorum. Başkanımızın fedakarlıkları ile buralara geldik, bunu vurgulamak için söylüyorum. Kadın baskette görüyorsunuz, namağlup şampiyon olduk. İşte Fenerbahçe burada. Galatasaray ile Beşiktaş nerede diyoruz."

"ALLAH BAŞKANIMIZA GÜÇ KUVVET VERSİN"

Başkan Ali Koç'a bir kez daha teşekkürlerini ileten Sipahioğlu, 1 ay sonra gerçekleşecek olan kongreye dikkat çekerek, "Bizler gider geliriz. Allah başkanımıza güç kuvvet versin. Başkanımızdan sonra bir teşekkürü de sponsorumuz Öznur Kablo'ya etmek istiyorum. Onlarla bir gönül birlikteliğimiz var. Biz nerede maç yaptıysak, onlar da oradaydı. Öznur Kablo sponsorluğuna ve İbrahim Bey'e de teşekkür ediyoruz." dedi.