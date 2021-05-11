Fenerbahçe'ye İrfan Can şoku

Fenerbahçe'nin evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırladığı maçın 7. dakikasında İrfan Can Kahveci sakatlanarak yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2021 Salı, 20:43
Fenerbahçe'ye İrfan Can şoku
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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 41. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırladığı maçın 7. dakikasında İrfan Can Kahveci sakatlandı.

Fenerbahçe'de sağ kanattan açılan ortaya ceza sahası içerisinde kafa vurmak isteyen İrfan Can'ın sakatlanmasının ardından 9. dakikada teknik direktör Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı oyuna aldı. 


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